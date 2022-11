Beim Stimmungsbild in Deutschland sieht es dieses Jahr ganz anders aus als noch im Vorjahr. 2021, inmitten des zweiten Corona-Herbstes, habe die mittlere Generation, also die 30- bis 59-Jährigen, noch mit Optimismus und "verhaltener Zuversicht" nach vorn geschaut, heißt es vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Doch heute scheint die Stimmung deutlich gedrückt. Das Institut für Demoskopie Allensbach befragt in seiner repräsentativen Untersuchung "Generation Mitte" jedes Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...