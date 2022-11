Magnit erhielt in allen Kategorien die Bestnote "Core" für sein MSP der nächsten Generation

Magnit, ein Anbieter von Integrated Workforce Management (IWM)-Plattformen, wird in dem Bericht "Managed Service Program (MSP) Global Landscape and Differentiators" von Staffing Industry Analysts (SIA) zum zweiten Mal in Folge für seine starken Leistungen gewürdigt. Magnit hat seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, Unternehmen dabei zu helfen, sich in einer komplexen Personallandschaft zurechtzufinden und gleichzeitig die Unternehmensziele zu erreichen. Das Unternehmen schnitt in allen Kategorien des Berichts, der als Goldstandard für die Bewertung der Stärke von MSPs gilt, hervorragend ab.

Laut SIA entfielen im Zeitraum von Januar bis Dezember 2021 verwaltete Ausgabenin Höhe von 194 Milliarden US-Dollar auf den globalen MSP-Markt, was einem Anstieg von 30 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Markt für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. 63 der verzeichneten neuen Kundenverträge wurden zum ersten Mal mit einem MSP abgeschlossen, da sich Personal- und Beschaffungsleiter weiterhin für einen MSP als Lösung für die Herausforderungen im Zusammenhang mit externen Arbeitskräften entscheiden. Schließlich ist das anbieterneutrale Modell für die Beschaffung von Zeitarbeitskräften und unabhängigen Auftragnehmern nach wie vor der am weitesten verbreitete Ansatz, der mit 50 der Gesamtausgaben die Hälfte des Marktes ausmacht.

"Die Daten sind eindeutig. Wenn es um das strategische Management externer Mitarbeiter, die Verbesserung der Mitarbeitervielfalt, die effektivere Skalierung und die Umsetzung anderer wichtiger Unternehmensziele geht, verlassen sich C-Level-Führungskräfte auf das anbieterneutrale MSP-Modell", so Kevin Akeroyd, CEO von Magnit. "Als einer der branchenweit ältesten und größten Anbieter von herstellerunabhängigen MSPs fühlen wir uns geehrt, erneut von SIA als führend in diesem Bereich anerkannt zu werden. Diese Bewertung ist ein Beleg für das beispiellose Engagement unseres Teams für Innovation und die sich dynamisch entwickelnde Arbeitswelt unserer Kunden."

Im SIA-Bericht war Magnit einer von vier Teilnehmern (von insgesamt 24), die für alle 66 bewerteten Dienstleistungen 4 Punkte oder mehr (bei einer Höchstpunktzahl von 5) in den folgenden Kategorien erhielten:

Flexibilität

Analytik

Compliance

Kundendienst

Pay and Bill (Bezahlen und Abrechnen)

Projektmanagement

Service-Level

SOW (Leistungsbeschreibung)

Lieferantenmanagement

Talent Focus (Talentorientierung)

Personalplanung

Die in dem Bericht enthaltenen Daten und Analysen beruhen auf den Ergebnissen einer eingehenden Analyse von MSPs. SIA bewertete 24 Anbieter in 66 Kategorien auf der Grundlage einer fünfstufigen Bewertungsskala, die von "Not Available" (der Dienst ist nicht verfügbar und befindet sich noch nicht in der Entwicklung) bis "Core" (der Dienst ist ausgereift und wird von mehr als 50 der Kunden genutzt) reicht.

