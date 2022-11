London und Brüssel (ots/PRNewswire) -Keystone Strategy LLC (Keystone),%252C&a=Keystone+Strategy+LLC+(Keystone)%2C) ein Beratungsunternehmen für führende Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und globale Anwaltskanzleien in Fragen der Strategie, der Wirtschaft, der Technologie und des Wettbewerbs, hat heute bekanntgegeben, dass Andrea Coscelli am 3. Januar 2023 als Partner und Co-Head der europäischen Praxis beitreten wird.Dr. Coscelli, ein führender europäischer Experte auf dem Gebiet des Kartellrechts und der Wettbewerbsökonomie, war bis zum vergangenen Juli sechs Jahre lang CEO der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) des Vereinigten Königreichs. Er wird die Expansion des Unternehmens in Europa gemeinsam mit Cristina Caffarra leiten, die Anfang dieses Jahres die Geschäftstätigkeiten von Keystone in Europa mit umfassender Kartell-, Wirtschafts- und Technologieberatung aufbaute.Keystone wurde 2003 von Greg Richards und Professor Marco Iansiti gegründet und ist eines der weltweit bekanntesten Beratungsunternehmen für den Technologiesektor, das sich durch die Bearbeitung hochkarätiger Fälle mit besonderem Schwerpunkt auf der digitalen Wirtschaft ein umfassendes Fachwissen angeeignet hat. Die Partner von Keystone sind allesamt führende akademische Experten für digitale Transformation, Innovation, Plattformökonomie, Computerwissenschaften, strategisches Management und Ökosysteme. Sie werden von 150 Fachleuten in Niederlassungen in den USA und in London unterstützt.Dr. Coscelli bringt 25 Jahre Erfahrung in der Wettbewerbsökonomie mit. Er leitete die CMA zwischen 2016 und 2022 in einer Phase beträchtlichen Wachstums nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Unter seiner Leitung baute die Agentur bahnbrechende Daten- und Technologie-Funktionen auf, die jetzt von anderen führenden Agenturen übernommen werden. Zudem arbeitete sie an vielen hochkarätigen globalen Fusionen und Kartellverfahren im Zusammenhang mit digitalen Unternehmen. Bevor er 2013 der CMA als Vorstandsmitglied beitrat, war Dr. Coscelli Director of Competition Economics bei Ofcom (Regulierungsbehörde für Medien und Telekommunikation des Vereinigten Königreichs) und Partner bei Charles River Associates. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Stanford University.Andrea Coscelli sagte: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Cristina und meinen neuen Kollegen bei Keystone. Agenturen wie die CMA kombinieren bei ihren Untersuchungen im digitalen Bereich zunehmend rechtliche und wirtschaftliche Expertise mit Technologie-, Daten-, Computerwissenschafts- und Strategiekompetenzen. Ich glaube, dass die Kombination von fundiertem kartellrechtlichem Fachwissen mit Erkenntnissen aus der Datenwissenschaft und einem Verständnis der Strategien von Unternehmen immer wichtiger wird. Ich bin davon überzeugt, dass das einzigartige kombinierte Angebot von Keystone es uns ermöglichen wird, hochwertige und sehr relevante Beratung anzubieten."Cristina Caffarra sagte: "Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit Andrea Coscelli, einem ehemaligen Kollegen und dann Leiter einer wegweisenden Agentur, die sich mehr als die meisten anderen für die Durchsetzungsprioritäten eingesetzt hat. Andrea Coscelli und ich haben die gleiche Vision im Hinblick auf die Notwendigkeit, die herkömmliche kartellrechtliche Beratung durch die Integration fundierter Technologiekompetenz zu aktualisieren und den Schwerpunkt auf die Art von Beratung, die am relevantesten und direktesten ist, zu legen. Ich freue mich darauf, Keystone in Europa zusammen mit Andrea Coscelli auszubauen."Greg Richards, CEO und Mitbegründer von Keystone, sagte: "Seit zwei Jahrzehnten berät Keystone globale Kunden, darunter die größten Technologieunternehmen, bei Strategien, Rechtsstreitigkeiten, Regulierung und öffentlichen Angelegenheiten. Jetzt, da Europa und das Vereinigte Königreich zu einer führenden Kraft im Kartellrecht und in der Regulierung des digitalen Sektors werden, ist es an der Zeit, zu expandieren und unser über Jahre hinweg aufgebautes Fachwissen in diese wichtige Region zu bringen. Wir freuen uns, dass Andrea sich bereit erklärt hat, gemeinsam mit Cristina die Leitung unserer Expansion zu übernehmen. Andrea hat eine erstaunliche Erfolgsbilanz in der Wettbewerbspolitik und wird es uns ermöglichen, das Angebot von Keystone in Europa auf ein neues Niveau zu heben."Das neue Keystone-Büro in London wird als europäischer Hauptsitz des Unternehmens dienen. Obwohl Keystone in den letzten zehn Jahren bereits große Technologiekunden in der europäischen Region betreut hat, wird die Einrichtung einer physischen Präsenz auf dem Markt nun dazu beitragen, dass das Unternehmen eine Schlüsselrolle in zukünftigen wettbewerbsrechtlichen, regulatorischen und prozessualen Angelegenheiten spielt und gleichzeitig mehr Talente für das Unternehmen gewinnen kann.Informationen zu KeystoneKeystone ist ein führendes innovatives Strategie-, Wirtschafts- und Technologieberatungsunternehmen, das Fortune-Global-500-Unternehmen, führenden Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden transformative Ideen und bahnbrechende Lösungen zur Verfügung stellt. Keystone verfügt über einzigartige Fachkenntnisse in den Bereichen Wettbewerb, geistiges Eigentum, Rechtsstreitigkeiten, Steuern und Verrechnungspreise sowie technologieorientierte Strategie und Produktentwicklung in allen Sektoren. Auf dieser Grundlage ist das Unternehmen in der Lage, kühne Strategien mit weitreichenden Auswirkungen für Unternehmen, Verbraucher und die öffentliche Politik zu entwickeln. Keystone wurde von Greg Richards und Professor Marco Iansiti, dem Vorstandsvorsitzenden von Keystone, und David Sarnoff, Professor of Business Administration an der Harvard Business School, gegründet. Keystone verfügt heute über Hunderte von führenden akademischen Experten in den Bereichen digitale Wirtschaft und Innovation, die von über 150 Fachleuten unterstützt werden. Neben seinem Sitz in London unterhält das Unternehmen Büros in New York, San Francisco, Boston und Seattle. Weitere Informationen zu Keystone finden Sie unter www.keystone.ai.gdeconti@keystonestrategy.comMedienkontakt:Gabriella DeContiSenior Marketing Specialistgdeconti@keystonestrategy.com\u202a(857) 293-9576Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1957635/Andrea_Coscelli.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1957634/Cristina_Caffarra_Headshot_Portraits.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/andrea-coscelli-ehemaliger-ceo-der-britischen-cma-wird-neuer-co-head-of-europe-bei-keystone-301690655.htmlOriginal-Content von: Keystone Strategy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164232/5383740