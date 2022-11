Während die amerikanischen Investoren mit Erleichterung auf die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur zukünftigen Zinspolitik reagieren und Anleger am Tech-Markt ein regelrechtes Kursfeuerwerk abbrennen, mahnt JPMorgan seine Kunden eindringlich vor einem bevorstehenden Test der Korrekturtiefs. Und es gibt auch einen Zeitplan. In einer Mitteilung an seine Kunden warnt Marko Kolanovic, der Chefstratege bei JPMorgan, Anleger davor, den jüngsten Kursrücksetzer an den Märkten für Käufe zu nutzen. In ...

