Berlin, Cairo und Dubai, Uae (ots/PRNewswire) -Bioventure, ein in Dubai ansässiges Pharmaunternehmen, Minapharm Pharmaceuticals, ein in Kairo ansässiges Pharmaunternehmen, und MiGenTra GmbH, ein in Berlin ansässiges Pharmaunternehmen, gaben heute die Unterzeichnung einer exklusiven Lizenzvereinbarung für die Vermarktung mehrerer Biosimilarkandidaten in Ägypten und achtzehn weiteren Ländern in Afrika und dem Nahen Osten (das "Gebiet"), die von Alvotech entwickelt und hergestellt werden.Gemäß der Vereinbarung werden sich Minapharm Pharmaceuticals und MiGenTra GmbH die Verantwortung für die Einreichung, Einführung und Vermarktung von Alvotechs Portfolio an lizenzierten Biosimilars teilen, sobald diese zugelassen sind. Dies wird im Rahmen der exklusiven strategischen Partnerschaft von Bioventure mit Alvotech in der Region geschehen. Alle anderen Bedingungen und Produktdetails der Vereinbarung bleiben vertraulich.Ashraf Radwan, Vorstandsvorsitzender der GlobalOne Healthcare Holding, sagte: "Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, den Zugang zu Biopharmazeutika in der gesamten MENA-Region zu verbessern, indem wir ihre Kosten senken. Wir hoffen, auf diese Weise die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung und die Lebensqualität der Patienten positiv zu beeinflussen und das Wohlergehen der von uns betreuten Gemeinschaften zu fördern."Dr. Wafik Bardissi, Vorstandsvorsitzender von Minapharm Pharmaceuticals, sagte: "Minapharm bietet der globalen Biotech-Industrie seit mehr als zwei Jahrzehnten fortschrittliche proprietäre Technologien in Verbindung mit durchgängiger regionaler Herstellungs- und Vermarktungsexpertise. Diese herausragende Vereinbarung mit Bioventure ermöglicht es uns, mit ausgewählten Alvotech-Produkten unsere regionale und kontinentale Strategie zu unterstützen und den Zugang zu komplexen Medikamenten zu verbessern."Dr. Lutz Hilbrich, Vorstandsvorsitzender der MiGenTra GmbH, sagte: "Diese Vereinbarung mit Bioventure wird MiGenTra in die Lage versetzen, Patienten in ganz Afrika und dem Nahen Osten ein einzigartiges Angebot an qualitativ hochwertigen und erschwinglichen biologischen Arzneimitteln zur Verfügung zu stellen, indem wir selbst entwickelte Biosimilars mit den hochkomplementären Kandidaten von Alvotech kombinieren. Diese Vereinbarung bestärkt uns in unserer Auffassung, dass Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht ist, und unterstreicht unser Engagement und unsere langfristige Vision, die Gesundheitsversorgung in der Region zu verändern." Die lizenzierten Biosimilarkandidaten decken ein breites Spektrum von Therapiegebieten ab, für die in der Region ein hoher medizinischer Bedarf besteht."Über BioventureBioventure, eine Tochtergesellschaft der Healthcare Division der Yas Holding, GlobalOne Healthcare Holding (GHH), ist spezialisiert auf Biosimilars und Spezialgenerika, Ein- und Auslizenzierung, Technologietransfer und Investitionen in bahnbrechende Lösungen in den Bereichen Gesundheitstechnologie, Medizintechnik und Biotechnologie. Bioventure ist derzeit der exklusive Lizenznehmer für den Nahen Osten und Afrika für ein umfassendes Portfolio von Biosimilarkandidaten, die von Alvotech, einem globalen Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Island, entwickelt und hergestellt werden.Über GlobalOne HealthcareGlobalOne Healthcare Holding LLC (GHH) ist die Healthcare-Abteilung der Yas Holding LLC. Mit Investitionen in führende Biopharmazeutika und innovative Produktionslösungen kommt GHH seiner Verpflichtung nach, die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Gesundheitsportfolio der GHH konzentriert sich auf die Bereitstellung von erstklassigen Gesundheitsdienstleistungen in einer Reihe von Bereichen, darunter maßgeschneidertes klinisches und nicht-klinisches Krankenhausmanagement und Beratungsdienste im Gesundheitswesen. Unsere Unternehmen sind auf die Bereiche Biopharma, Krankenhausmanagement, medizinische Versorgungskette, Produktion und Arbeitsmedizin spezialisiert.Über AlvotechAlvotech ist ein von Robert Wessman gegründetes Biotech-Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilar-Arzneimitteln für Patienten weltweit konzentriert. Alvotech strebt eine globale Führungsposition im Bereich der Biosimilars an, indem es qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Produkte und Dienstleistungen anbietet, die durch einen vollständig integrierten Ansatz und umfassende interne Fähigkeiten ermöglicht werden. Die aktuelle Pipeline von Alvotech umfasst acht Biosimilar-Kandidaten zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, Augenerkrankungen, Osteoporose, Atemwegserkrankungen und Krebs. Alvotech hat seinen Hauptsitz in Island und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter, mit Niederlassungen in den USA, Deutschland, der Schweiz und Indien. Die Aktien von Alvotech sind an der Nasdaq U.S. Stock Exchange und der Nasdaq Iceland First North unter dem Symbol ALVO notiert.Über Minapharm PharmaceuticalsMinapharm Pharmaceuticals ist ein führendes pharmazeutisches Unternehmen in Ägypten und im Nahen Osten und das führende biopharmazeutische Unternehmen in Afrika mit über 20 Jahren Erfahrung in der Zell- und Bioverfahrenstechnik. Minapharm hat seinen Hauptsitz in Kairo und vermarktet über 100 lebensrettende und lebensverbessernde Produkte - von kleinen Molekülen bis hin zu komplexen gentechnisch hergestellten Proteinen - und verfügt über eine beeindruckende Immuntherapie-Pipeline. Zusammen mit seiner hundertprozentigen Berliner Tochtergesellschaft ProBioGen hat Minapharm ein integriertes Geschäftsmodell etabliert, das das Unternehmen zum bislang einzigen biopharmazeutischen Unternehmen in der Region macht. Minapharm beschäftigt insgesamt über 1400 Mitarbeiter und ist an der Börse von Kairo und Alexandria notiert (Symbol: MIPH).Über MiGenTra GmbHMiGenTra wurde im Jahr 2021 gegründet. MiGenTra vereint die wissenschaftliche und produktionstechnische Fachkompetenz der beiden einbringenden Unternehmen ProBioGen (https://www.probiogen.de/home.html) und Minapharm Pharmaceuticals. Sie ist für die Produktentwicklung und -vermarktung in den Bereichen Biosimilars, Zell- und Gentherapien (CGT) und Impfstoffe gegründet worden und profitiert dabei von den starken Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von ProBioGen und Minapharm sowie von der hervorragenden Marktposition von Minapharm in der Region.Minapharm Kontakt:Dina SolimanDirektorin für Geschäftsentwicklung &Strategische Operationendsoliman@minapharm.comMiGenTra Kontakt:Frédéric BouvierLeiter der Unternehmensentwicklung,Geschäftsentwicklung & Lizenzierungfrederic.bouvier@migentra.com