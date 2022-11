Peking (ots/PRNewswire) -Nach dem 20. Chinesischen Nationalkongress stand der Zukunftsplan des Landes im Mittelpunkt des Interesses der internationalen Gemeinschaft. China Aspirations bietet eine neue Interpretation dessen, wie Chinas Wandel im Laufe der Jahre seine Vision für die Zukunft prägen wird.Die vierteilige Doku-Serie, präsentiert von CGTN, hatte am 24. November weltweite Premiere. China Aspirations nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Welt, vom Geburtsort der chinesischen Zivilisation bis zur Wiege der chinesischen Quantentechnologie. Von den alten Hindu-Tempeln in Nepal bis zur großen Savanne in Kenia.Die Doku-Serie folgt dem Leben von 24 Personengruppen, darunter Kernfusionswissenschaftler, Waffenschmiede, die antike Rüstungen nachbauen, Elefantenwächter, Animatoren, Politiker und Ärzte usw., und deckt die Hintergründe des bemerkenswerten Wandels auf, den das Land im letzten Jahrzehnt durch die Dokumentation des Lebens der Personen erfahren hat, die dazu beigetragen haben, die heutige Landschaft Chinas zu gestalten.China Aspirationen entlarvt das konventionelle Narrativ über China, indem es die lebendigen Charaktere aus dem wirklichen Leben zeigt, die glauben, dass sie anders sein sollten und anders sein können. Wie sie das Unmögliche möglich machen und die Dinge einfach "erledigen" können, aber noch wichtiger ist, wie sie sich selbst und ihre Rolle als Weltbürger sehen.Die vierteilige Serie - "NEW COOL", "MONEY STORIES", "MARK MY WORDS" und "INTO THE FUTURE" - behandelt Themen aus den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Politik und globale Angelegenheiten.Viele sagen, dass China ein Jahrzehnt des wachsenden Selbstvertrauens erlebt habe, was vielen Kritikern und Politikern Anlass zur Sorge gibt. Aber für die Generationen, die im letzten Jahrzehnt aufgewachsen sind, ist dieser Wandel nun ein fester Bestandteil ihres Lebens und sie sind stolz darauf, ihr Erbe wiederzuentdecken und verlorene Traditionen wiederzubeleben.China Aspirations zeigt die Auswirkungen dieser neuen Generation auf, indem es einen einzigartigen Ansatz aus der Perspektive eines romantischen, heroischen und legendären Dichters der chinesischen Geschichte wählt.Song-Ci-Gedichte, eine besondere Form der musikalischen Poesie Chinas, haben die geistige Welt des chinesischen Volkes seit über tausend Jahren stark beeinflusst. In Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Künstlern, die sich der Wiederbelebung dieser verlorenen Kunstform verschrieben haben, ist es der Doku-Serie zum ersten Mal gelungen, die verlorene Melodie eines der berühmtesten und einflussreichsten Song-Ci-Gedichte für die moderne Welt neu zu erschaffen.Die Serie enthüllt auch die Geheimnisse der am schnellsten wachsenden Stadt Chinas, die mit einer Geschwindigkeit wächst, die man in den meisten Teilen der Welt kaum kennt. Und wie das erste börsennotierte Quantentechnologie-Unternehmen der Welt nach mehreren Runden von US-Sanktionen arbeitet.China Aspirations erkundet die neuen treibenden Kräfte hinter der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beim Übergang zu einem qualitativ hochwertigen Entwicklungsmodus und hört dabei den Stimmen einer neuen Generation zu, die den Wandel begrüßt, um ihre Träume zu verwirklichen.CGTN wird China Ambitions in 15 Sprachen veröffentlichen, darunter Englisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Französisch, Mongolisch, Hebräisch, Portugiesisch, Hindi, Persisch, Vietnamesisch, Bengalisch, Myanmar, Indonesisch und Deutsch.Die komplette Serie und kurze Clips werden nach der Premiere auf CGTN auch auf der offiziellen Website, in der APP und in den sozialen Medien zu sehen sein.https://www.cgtn.com/specials/2022/china-aspirations.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=b6CHBaJRwkkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1958511/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-chinas-visionen-fur-die-zukunft-in-der-neuen-cgtn-doku-serie-china-aspirations-301690704.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5383745