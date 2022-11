Mit Aussagen zur zukünftigen Zinspolitik hat die amerikanische Notenbank am Mittwoch ein Kursfeuerwerk an der New Yorker Wall Street entfacht. Im Fokus der Anleger standen dabei insbesondere jene Tech-Schwergewichte, die zuletzt unter den düsteren Wirtschaftsaussichten gelitten hatten. Der Dow Jones beendete den Handelstag 734 Punkte oder 2,2 Prozent höher bei 34.587 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 3,1 Prozent auf 4.079 Zähler nach oben und für den technologielastigen Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...