DJ NACHBÖRSE/XDAX +1,2% auf 14.564 Pkt - Technologiewerte gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat sich am Mittwochabend etwas erstaunt über die von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell ausgelöste Börsenrally gezeigt. "Die Zinsen steigen doch weiter, nur das Tempo lässt nach", wunderte er sich über die euphorische Marktreaktion. Mit den einbrechenden Marktzinsen in den USA waren auf beiden Seiten des Atlantiks vor allem die zinsreagiblen Technologiewerte gefragt. So wurden Aixtron und Infineon jeweils 2 Prozent fester gehandelt. "Gekauft wurden auch solche Aktien, die zuletzt eher schwächer gelaufen waren", so der Marktteilnehmer. Adidas wurden 1,5 Prozent fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.564 14.397 +1,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 30, 2022 16:33 ET (21:33 GMT)

