SoftServe, ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Dienstleistungen und Consulting, wurde als Aspirant des Life Sciences Digital Services PEAK Matrix Assessment 2022 der Everest Group anerkannt. Die Everest Group ist Anbieter von strategischen Forschungserkenntnissen auf den Gebieten IT, Geschäftsprozesse und technische Dienstleistungen sowie ein globales Forschungsunternehmen für Business Process Outsourcing (BPO).

Das Life Sciences Digital Services PEAK Matrix Assessment 2022 bewertet die führenden Anbieter digitaler Life-Sciences-Dienstleistungen, die besten Lösungen und Produkte ihrer Klasse sowie die besten Standorte laut Forschung durch die Everest Group. Damit wurde SoftServe erstmals im Bereich des Life-Science-Sektors ausgezeichnet.

In zwei Bewertungskategorien der Everest Group konnte SoftServe einen beeindruckenden Score erzielen: Vision und Strategie sowie bereitgestellter Geschäftswert. Die Everest Group würdigte die Expertise von SoftServe und seinen Consulting-zentrierten Ansatz zur Bereitstellung von KI- und analysegestützten, domänenspezifischen digitalen Plattformen und angepassten Lösungen mit Beschleunigern, darunter Human360°, Datenmanagement und Omnichannel-Interaktionen. Zudem wurde SoftServe für seine strategischen Initiativen zur Schulung von Talenten durch Investitionen in die SoftServe University, das Data and Analytics CoE und berufliche Zertifizierungen ausgezeichnet.

"Seit der Pandemie haben wir eine beschleunigte Migration von Altsystemen auf strategische digitale Lösungen beobachtet insbesondere im Bereich der Life-Science-Branche", so Steve LoSardo, Vice President of Life Science Domain Solutions and Consulting, SoftServe. "Kunden bevorzugen innovative Partner, die ihnen dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Lösungen für spezifische Geschäftsprobleme zu finden und effektive, langfristige digitale Strategien zu entwickeln. Und genau das bekommen sie bei SoftServe. Diese Bewertung spiegelt unsere umfangreiche Expertise bei biopharmazeutischen und medizintechnischen Unternehmen und unsere Reputation wider, durch die hohe Qualifikation unserer Mitarbeitenden und Produkte herausragende Leistungen zu erbringen."

Dabei hob die Everest Group insbesondere die Kunden aus der Biopharma- und der Medizintechnikbranche hervor und würdigte die hervorragenden Leistungen und hohe Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als größte Stärken von SoftServe. Laden Sie hier den vollständigen Bericht herunter.

SoftServe wurde außerdem als "Major Contender" im Healthcare Analytics Services PEAK Matrix Assessment, dem Healthcare Payer Digital Services PEAK Matrix Assessment und dem Digital Product Engineering Services PEAK Matrix Assessment anerkannt.

