SAN JOSE, Kalifornien, Dec. 01, 2022("Cogniac"), ein führender Anbieter von Computer-Vision-Software für Unternehmen, ist im IDC MarketScape-Bericht: Worldwide General-Purpose Computer Vision AI Software Platforms 2022 Vendor Assessment als "Leader" eingestuft worden.



"Cogniac sollte von allen Unternehmen in Betracht gezogen werden, die CV zur Unterstützung komplexer Anwendungsfälle entwickeln und einsetzen wollen" so Matt Arcaro, Worldwide CV and AI Technology Research Director bei IDC. "Die CV-Plattform und die Funktionen von Cogniac sind so konzipiert, dass sie die ganzheitlichen Anforderungen der Kunden erfüllen, von der Datenaufbereitung über die Modellschulung und -validierung bis hin zur Bereitstellung und dem Lebenszyklusmanagement, und das alles mit einer UI/UX ohne Code."

Dieser IDC MarketScape-Bericht stellt einen wichtigen Schritt in Richtung des schnellen Wachstums der Kategorie Computer Vision dar, da Unternehmen diese Technologie in ihre geschäftskritischen Prozesse einführen. Zusammen mit anderen aufkommenden Technologien, die diese 4. Generation der industriellen Revolution ebenfalls prägen, spielt die Computer Vision eine Schlüsselrolle, um Unternehmen dabei zu helfen, das Beste aus ihren Bemühungen im Bereich der digitalen Transformation zu machen.

"Die IDC-Forschung zum Thema Computer Vision macht deutlich, wie sehr diese Form der künstlichen Intelligenz die Art und Weise verändert, wie Branchenführer arbeiten und ihr Geschäft ausbauen", so Quinn Curtis, Chief Executive Officer von Cogniac. "Die Kunden erkennen zunehmend, dass visuelle KI-Anwendungsfälle die Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit steigern und eine hohe ROI-Rendite im gesamten Unternehmen bieten können. Wir haben uns gefreut, dass diese Überzeugung in diesem Bericht bestätigt wird."

Quelle: "IDC MarketScape Worldwide General-Purpose Computer Vision AI Platforms 2022 Vendor Assessment", IDC # US49776422, November 2022.

Über die Cogniac Corporation

Cogniac ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter visueller Analyse, der es Unternehmen ermöglicht, zuverlässige, spezifische und umsetzbare Informationen aus ihren zahlreichen visuellen Rohdaten zu gewinnen. Die Low-Code/No-Code-Plattform von Cogniac, die unter der Haube die neueste KI-Technologie für tiefe neuronale Netze einsetzt, wird in einem breiten Spektrum von Branchen und Anwendungen verwendet, um die Leistung kritischer betrieblicher Prozesse zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter Cogniac.ai.

Über IDC MarketScape:

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit der IKT-Anbieter (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu bieten. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

