BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über eine erleichterte Einwanderung ausländischer Fachkräfte greift der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Andreas Audretsch die CDU an. "Die Politik der CDU ist kalt und ausgrenzend und zugleich eine Gefahr für den Standort Deutschland", sagte Audretsch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. So hatte die CDU im Bundestag das geplante Punktesystem abgelehnt, mit dem Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger ausgewählt werden sollen, die ein Aufenthaltsrecht zur Arbeitsplatzsuche in Deutschland bekommen sollen.

Audretsch wandte sich direkt an die Adresse von CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz und sagte, er rate Merz, "weniger mit den Kulturkämpfern der WerteUnion und mehr mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu sprechen". Die WerteUnion ist eine Organisation, die konservative Werte propagiert. "Wer einmal mit Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, weiß, wie dringend Deutschland Fachkräfte braucht", sagte Audretsch. Merz habe sich aber für "für eine wirtschaftsfeindliche Politik entschieden".

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will Hürden für Fachkräfte aus dem Ausland abbauen. Sie sollen einfacher als bisher nach Deutschland kommen können./bw/DP/zb