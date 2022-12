Das dürfte man in den Chefetagen von TotalEnergies oder Shell mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen: Die Ölpreise haben nach einige schwachen Tagen am Mittwoch deutlich zugelegt. Brent kostete am frühen Abend 85,21 US-Dollar. Das waren 2,18 Dollar mehr als am Vortag. WTI stieg um 2,08 Dollar auf 80,29 Dollar. Der Anstieg der Ölpreise wird am Markt auch mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA erklärt. Die Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche überraschend stark gefallen. Sie ...

