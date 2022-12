Wie gestern bekanntgegeben wurde, ist wegen der steigenden Corona-Infektionen das Disneyland in Shanghai auf Anweisung der Behörden geschlossen worden. Der Themenpark hatte dabei erst vor wenigen Tagen wieder geöffnet. Aufgrund der massiven Corona-Restriktionen, die bei derchinesischen Bevölkerung zunehmend auf Widerstand stoßen, war der Park schon mehrfach geschlossen worden. Allein im Frühjahr hatte er für drei Monate seine Pforten für Besucher geschlossen. Unterdessen hat der neue DISNEY-Chef Bob Iger auf einer Mitarbeiterversammlung betont, dass er im boomenden, aber hoch defizitären Streaming-Geschäft möglichst schnell schwarze Zahlen schreiben will und die Profitabilität Vorrang vor dem Umsatzwachstum habe. Die Sparmaßnahmen seines Vorgängers will er zudem beibehalten. Trotz der jüngsten Kurserholung wegen des überraschenden Führungswechsels ist der seit Mitte August bestehende Abwärtstrendbei der DISNEY-Aktie vorerst weiter intakt.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





WALT DISNEY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de