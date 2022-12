Beim Stand von mehr als 41.000 Anmeldungen aus über 200 Ländern wurde die Bewerbungsfrist für Krankenschwestern und Krankenpfleger verlängert

Krankenschwestern und Krankenpfleger aus allen Teilen der Welt können ihre Nominierungen über www.asterguardians.com einreichen

Der Aster Guardians Global Nursing Award 2023 wird am 12. Mai 2023 in London (GB) verliehen

Aufgrund der starken Resonanz ist die Bewerbungsfrist für den Aster Guardians Global Nursing Award verlängert worden. Die Auszeichnung ist eine Initiative des führenden Gesundheitsdienstleisters Aster DM Healthcare und honoriert die Beiträge von Krankenschwestern und -pflegern für die Gesellschaft. Die ursprüngliche Frist vom 30. November 2022 wurde bis zum 12. Dezember 2022 verlängert, um Bewerberinnen und Bewerbern mehr Zeit für die Anmeldung und Einreichung ihrer Bewerbung einzuräumen. Die Bewerbung erfolgt vollständig online über www.asterguardians.com. Dort können Krankenschwestern und Krankenpfleger ihre eigene Bewerbung für die Auszeichnung einreichen oder von einer anderen Person nominiert werden.

"Krankenpflege ist ein nobler Beruf, und es erfordert eine besondere Hingabe, um in diesem Sektor tätig zu sein. Der Aster Guardians Global Nursing Award ist ein einzigartiger Preis für Angehörige des Krankenpflegeberufs. Er honoriert die Leidenschaft und den Einsatz von Krankenschwestern und Krankenpflegern weltweit für ihren Beruf und ihre Patienten. Angesichts der über 8000 Krankenschwestern und -pflegern, die bei dem Unternehmen beschäftigt sind, wurde diese Initiative von Aster DM Healthcare am Internationalen Tag der Krankenschwestern und -pfleger 2021 ins Leben gerufen, um die harte Arbeit der Pflegekräfte zu würdigen, die das Rückgrat des Gesundheitssystems bilden. Wir sind sehr erfreut über die große Resonanz und den Enthusiasmus, mit dem sich der Krankenpflege- und Gesundheitssektor weltweit an dieser Initiative beteiligt", kommentiert Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender und Managing Director bei Aster DM Healthcare.

Für den Aster Guardians Global Nursing Award 2023 sind bereits Nominierungen von Pflegekräften aus verschiedenen Regionen wie dem Nahen Osten, dem indischen Subkontinent, Afrika, Amerika, Europa und anderen eingegangen. Bislang sind mehr als 41000 Anmeldungen aus 202 Ländern registriert worden. Die endgültige Gewinnerin oder der endgültige Gewinner des Aster Guardians Global Nursing Award wird am 12. Mai 2023 zum Internationalen Tag der Krankenschwestern und -pfleger bei einer großen Zeremonie in London bekannt gegeben. Die erste Auflage fand am Internationalen Tag der Krankenschwestern und -pfleger im Mai 2022 in Dubai statt, wo der Preis an die Krankenschwester Anna Qabale Duba aus Kenia überreicht wurde.

Über Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited ist einer der größten privaten Gesundheitsdienstleister in den Staaten des Golf-Kooperationsrats (GKR) und in Indien. Wir legen großen Wert auf klinische Spitzenleistungen und sind eines der wenigen Unternehmen weltweit mit einer starken Präsenz in der primären, sekundären, tertiären und quartären Gesundheitsversorgung, die 30 Krankenhäuser, 121 Kliniken, 459* Apotheken, 19 Laboratorien und 140 Patientenerlebnis-Zentren in sieben Ländern einschließlich Indien umfasst.

*Einschließlich 214 Apotheken in Indien, die von Alfaone Retail Pharmacies Private Limited unter der Markenlizenz von Aster betrieben werden.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005494/de/

Contacts:

Lavanya Mandal

Head of PR and Internal Communications

Aster DM Healthcare

Tel.: 00971528126577

E-Mail: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com