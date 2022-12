Nach den erneut eher moderaten Zins-Signalen der US-Notenbank Fed dürfte der DAX am Donnerstag wieder richtig in Schwung kommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 1,4 Prozent höher auf 14.595 Punkte. Damit zeichnet sich ein neuer Höchststand seit Juni ab.Der DAX nimmt damit wieder Kurs auf das damalige Zwischenhoch bei 14.709 Punkten. Fed-Chef Jerome Powell hat am Mittwoch auf einer Veranstaltung die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert, ...

