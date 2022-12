Kräftigen Rückenwind hat US-Notenbankchef Jerome Powell den US-Aktien am Mittwoch verliehen. Besonders stark stiegen die Tech-Werte, darunter auch die Aktie von Apple. Das Papier gewann am Ende 4,9 Prozent. Damit war Apple hinter Microsoft und Salesforce, die allerdings nachbörslich deutlich unter Druck geriet, der drittstärkste Wert des Tages im Dow.Damit konnte die Aktie von Apple wieder etwas Fahrt aufnehmen, nachdem zuletzt die Entwicklungen in China belastet hatten. Laut einem Insider dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...