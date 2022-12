Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen, eine Fülle an Konjunkturdaten aus den USA und Europa brachte allerdings nur wenig Impulse, der ATX konnte sich letztendlich um 0,2% steigern. Nach etwas schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten vom Arbeitsmarktdienstleister ADP und europäischen Inflationsdaten waren dann die Blicke der meisten Investoren schon auf die nachbörsliche Rede von Jerome Powell und das US-Beige Book gerichtet, das Aufschluss über den momentanen Zustand der US-Wirtschaft bringt. Ansonsten gestaltete sich die Nachrichtenlage zu den einzelnen Unternehmen wieder eher dünn, signifikante Meldungen waren Mangelware. Im Blickpunkt standen gestern in Wien die Ölwerte, die ...

