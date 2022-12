EQS-News: UniDevice AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Marktbericht

UniDevice AG: Umsatzrekord 63,4 Mio. EUR - +49% Steigerung zum Vorjahresmonat (News mit Zusatzmaterial)



01.12.2022 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Investor News, 01.12.2022 UniDevice AG

Mittelstraße 7

12529 Schönefeld

Tel.: (030) 63415600 info@unidevice.de UniDevice AG im November 2022 - Black Friday - Cyber Monday: Umsatzrekord 63,4 Mio. EUR - +49% Steigerung zum Vorjahresmonat Schönefeld, den 01.12.2022 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt bekannt, dass im Monat November 2022 ein hervorragendes Geschäft rund um Black Friday sowie Cyber Monday erzielt werden konnte. Der Umsatz mit iPhones und weiteren Geräten betrug im Monat November 63,4 Mio. EUR (Vorjahresmonat: 42,3 Mio. EUR; +49% Umsatzsteigerung). In der Periode Januar-November 2022 wurde ein Umsatz von 420,7 Mio. EUR erzielt (Vorjahresperiode: 328,2 Mio. EUR; +28% Umsatzsteigerung). "UniDevice erzielte einen neuen Monatsumsatzrekord mit 63,4 Mio. EUR. Die bisherigen Rekordmarkern lagen bei 51,7 Mio. EUR im Monat August und 56,2 Mio. EUR im Monat Juli. Für den weiteren Geschäftsverlauf im Dezember 2022 sind wir optimistisch gestimmt;" so Dr. Christian Pahl (CEO). Über die UniDevice AG Die UniDevice AG (DE000A11QLU3) ist mit der PPA International AG, ein internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung, in der Kommunikationstechnik tätig. In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert. Zu den Kunden gehören Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler. Risiken sind wegen des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung der Kunden wesentlich niedriger als bei einem Großhändler. Das Unternehmen ist seit März 2018 börsennotiert und seit Dezember 2019 mit einer Anleihe (DE000A254PV7) am Kapitalmarkt vertreten. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: UniDevice AG: Umsatzrekord im Monat November 2022



01.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com