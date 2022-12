Die Aktienindizes laufen sich warm. Die Stimmung unter den Marktakteuren hellt sich zunehmend auf. Maßgeblichen Anteil daran hat(te) US-Notenbankpräsident Powell, der mit einer Rede am gestrigen Mittwoch (30.11.) Hoffnungen schürte, dass die Fed auf ihrer Dezember-Sitzung nicht ganz so restriktiv vorgehen könnte. Die (erleichterte) Reaktion der US-Indizes dokumentiert die (neue) Erwartungshaltung des Marktes. Obacht ist dennoch geboten, denn am morgigen ...

