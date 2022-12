Nach erneut moderateren Zins-Signalen der US-Notenbank Fed dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder Schwung aufnehmen. Der DAX +0,29% wurde am Morgen zeitweise rund 1,2 Prozent höher bei 14.570 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USA Kräftigen Rückenwind hat US-Notenbankchef Jerome Powell den US-Aktien am Mittwoch ...

