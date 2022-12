Amazon blickt auf ein bärenstarkes Verkaufswochenende zurück: Der E-Commerce-Konzern hat in den fünf Tagen von Thanksgiving bis Cyber Monday so viel Umsatz gemacht wie niemals zuvor in dieser Periode. Ein starkes Weihnachtsgeschäft könnte der arg gebeutelten Amazon-Aktie endlich auf die Sprünge helfen.Amazon bezeichnete das Shopping-Event als "das größte aller Zeiten". Die Kunden hätten Hunderte Millionen von Produkten gekauft - besonders gefragt gewesen seien Apple AirPods, Amazon-Geräte, Nintendo ...

