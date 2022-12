Nach den erneut eher moderaten Zins-Signalen der US-Notenbank dürften DAX und Co ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Fed-Chef Jerome Powell hat gestern auf einer richtungsweisenden Rede die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert und damit vor allen bei den US-Technologiewerten eine Kursrally ausgelöst. Die Aixtron-Aktie dürfte in diesem Umfeld ebenfalls weiter zulegen.Powell hat zwar nicht wirklich etwas Neues gesagt. Schon vor seiner Rede wurden für den nächsten Zinsentscheid in zwei Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...