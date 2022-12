Zürich (ots) -THE BALIK KITCHEN, direkt im Parterre von GLOBUS Zürich Bahnhofstrasse zu finden, wird zum urbanen Geniesser-Treffpunkt, bei dem es das ganze Jahr über köstliche Speisen und Getränke gibt, die ihren Ursprung tief in der Kultur des Hauses BALIK haben; eine köstliche Verschmelzung aus Genuss, Kultur und Wein, betrieben vom führenden Premium Food & Beverage Unternehmen CHAPremium Swiss SA.Im Herzen der Schweizer Voralpen, im wunderschönen Toggenburg gelegen, ist die BALIK Farm bereits seit mehr als vier Jahrzehnten Anziehungspunkt für Gourmets, Denker, Musiker und Kreative. Die neue "BALIK-Kitchen" bei Globus ist eine Hommage an die schönsten Momente, die buntesten Gäste und den besten Räucherlachs der Welt - den BALIK Lachs.Die Auswahl der Speisen und Getränke hat ihren Ursprung tief in der Kultur des Hauses und seinen vielseitigen Besuchern.Die "BALIK Kitchen" ist ein Schmelztiegel aus Genuss, Kultur und Wein. Es ist die Essenz der kultivierten Einfachheit."BALIK Kitchen" kreiert jedes Jahr vier Menüs. Jedes Menü wurde mit Hilfe eines BALIK Ambassadors ausgearbeitet, der durch sein Wirken selber ein Teil dieser einzigartigen und erfolgreichen Geschichte wurde."BALIK Kitchen" ist eine Marke der BALIK Farm und wird von CHAPremium Swiss SA betrieben, dem führenden Schweizer Unternehmen für erstklassige Lebensmittel- und Getränkeerlebnisse.Die Menüs sind ein Tribut an: Hans Gerd Kübel - Martin Klöti - Letizia - Frédy Girardet - Max Kehl - Claude Nobs - Audrey Hepburn - Quincy Jones.Kennzahlen- Konzept: Bar mit Terrasse- Genre: Bediente Bar mit europäischer Küchenausrichtung- Kapazität: 30 Innenplätze, 70 Terrassenplätze- Mitarbeitende: 11- Leitung: CHAPremium Swiss SA - CEO Peter G. Rebeiz & Balik Farm - CEO Oliver FahrÖffnungszeitenMontag - Freitag: 10:00 - 20:00 UhrSamstag: 09:00 - 20:00 UhrPressekontakt:The BALIK Kitchen @ GlobusSchweizergasse 118001 Zürich+ 41 44 504 88 01Email: info@balik.chWebsite: www.balikkitchen.chKontakt Magazine zum Globus:Email: media@globus.chWebsite: www.globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100899466