NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) im Sektor der Essenslieferanten. Er rät bei Delivery Hero, Deliveroo und Just Eat Takeaway zum Kauf. Delivery Hero ist seine erste Wahl./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 11:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

