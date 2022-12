Hannover (www.anleihencheck.de) - Dass die Kernrate der Teuerung in der Eurozone im November bei 5,0% stagnierte, hat die Kurse der deutschen Bundesanleihen u.a. etwas belastet, so die Analysten der Nord LB.Die Teuerung in der Eurozone habe sich im November etwas stärker als erwartet abgeschwächt. Die jährliche Inflationsrate sei auf 10,0 von 10,6% im Oktober gesunken, wie Eurostat in einer ersten Veröffentlichung mitgeteilt habe. Die Kernrate, die besonders volatile Preise ausspare, habe im November bei 5,0% verharrt, was der durchschnittlichen Erwartung entsprochen habe. Binnen Monatsfrist seien die Verbraucherpreise in der Gesamtrate um 0,1% gesunken, die Kernrate habe stagniert. ...

