Tesla expandiert weiter in Süddeutschland und eröffnet in Parsdorf bei München das erste Tesla Center der Metropolregion. Damit verkürzen sich die Wege für die Kunden rund um die Landeshauptstadt enorm. Das bisher nächste Tesla Delivery Center befindet sich in Haag, rund 60 Kilometer östlich des Münchner Stadtzentrums und ist auch nur über die Bundesstraßen 12 und 15 erreichbar. Parsdorf hingegen ...

