Nach Porsche haben nun auch Jaguar und Nissan ihre neuen Formel-E-Rennwagen vorgestellt. Der neue Jaguar I-Type 6 für die Saison 2023 soll den Briten nach dem Vize-Titel mit Mitch Evans in der Vorsaison endlich den großen Erfolg bringen. Zunächst fällt aber vor allem die besondere Lackierung des Jaguars auf. Denn wenn die elektrischen Rennserie am 14. Januar in Mexiko in die neue Gen3-Ära startet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...