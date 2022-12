The Trade Desk (WKN: A2ARCV) ist wirklich eine spannende Aktie, die den Markt digitaler Werbung für sich erobert. Das letzte Quartalszahlenwerk hat erneut gezeigt, was hinter der Aktie steckt: Nämlich ein überproportionales Wachstum in einem eigentlich sogar leicht rückläufigen Markt. Natürlich reichte das aus, um die Investoren zu begeistern. Allerdings wollen wir uns heute der Aktie mal aus einem anderen Blickwinkel heraus nähern: der Bilanz. Wie steht es eigentlich um die Struktur dieses Zahlenwerks? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...