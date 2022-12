Alphabet C-Calls mit 85%-Chance bei Erreichen des Minimalzieles

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse generierte die Alphabet C-Aktie (ISIN: US02079K1079) ein Kaufsignal. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Alphabet-Aktie fiel am 03. November auf ein Tief bei 83,45 USD zurück und arbeitete damit ein großes Abwärtsziel bei 82,83 USD fast exakt ab. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Erholung. Am 15. November scheiterte der Wert noch am Abwärtstrend seit August. Gestern kam es im zweiten Versuch zu einem dynamischen Ausbruch über diesen Trend. Die Aktie zog auf ein neues Erholungshoch an und drang sogar in das Abwärtsgap vom 26. Oktober ein.

Charttechnischer Ausblick: Mit dem gestrigen Anstieg entstand ein neues Kaufsignal. Dieses Signal könnte die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen zu einer Rally gen 109,37 USD oder sogar 113,53 USD veranlassen. Damit würde die Alphabet-Aktie an ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom Dienstag bei 94,39 USD abfallen, wäre das gestrige Kaufsignal negiert. In diesem Fall müssten mit Abgaben in Richtung 83,45-82,83 USD gerechnet werden.

Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 101,12 USD notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 109,37 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 105 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis bei 105 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PE1NTF6, Bewertungstag 17.2.23, wurde bei der Alphabet C-Kursindikation von 101,12 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,043 USD mit 0,49 - 0,51 Euro gehandelt.

Kann die Alphabet C-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 109,37 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+53 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 92,319 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Alphabet C-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 92,319 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MB0PMF4, wurde beim Alphabet C-Kurs von 101,12 USD mit 0,86 - 0,88 Euro quotiert.

Beim Alphabet C-Aktienkurs von 109,37 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,63 Euro (+85 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Alphabet C-Aktien oder von Hebelprodukten auf Alphabet C-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de