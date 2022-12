DJ S&P Global: Deutsche Industrie etwas schwächer als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im November stärker als im Vormonat gewachsen, allerdings nicht so deutlich wie zunächst angenommen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 46,2 (Oktober: 45,1) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 46,7 Punkte erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Umfrageteilnehmer berichteten von einem signifikanten Rückgang der Nachfrage. Allerdings schwächten sich die Schrumpfungsraten für Produktion und Auftragseingang im Vergleich zu Oktober etwas ab, und die Geschäftsaussichten fielen weniger pessimistisch aus. Dies kann laut S&P Global zumindest teilweise den gemilderten Lieferengpässen und der damit verbundenen weniger kräftigen Verteuerung der Einkaufspreise zugeschrieben werden. Die Inflationsrate schwächte sich hier auf den tiefsten Wert seit fast zwei Jahren ab.

"Auch wenn die Gefahr, dass es zu ernsthaften Engpässen bei der Gasversorgung kommt, vorerst gebannt scheint und sich die Geschäftsaussichten etwas vom Oktober-Tief erholt haben, bereitet die Energiesicherheit vielen Herstellern weiterhin große Sorgen, wie auch die sinkende Nachfrage", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith die Daten.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 04:08 ET (09:08 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.