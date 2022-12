APA ots news: OMV etabliert neue Unternehmensstruktur für nachhaltiges Wachstum und Innovation

* Im Einklang mit der OMV Strategie 2030 werden drei Geschäftsbereiche eingerichtet: Chemicals & Materials, Fuels & Feedstock sowie Energy

* Die Steuerung richtungsweisender Innovationspotentiale einschließlich des End-to-End Life Cycle Management wird direkt im CEO-Bereich etabliert

* Die neue Organisation tritt am 1. Januar 2023 in Kraft

Die OMV hat heute ihre neue Unternehmensstruktur bekannt gegeben, die eine vollständige Umsetzung der Strategie 2030 ermöglichen soll. Die neue Strategie der OMV orientiert sich am langfristigen Ziel, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden und den Wandel zu einem führenden integrierten Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien voranzutreiben. Gleichzeitig strebt die OMV eine globale Führungsposition bei Lösungen für die Kreislaufwirtschaft an. Darüber hinaus wird die OMV im Energiebereich ein kohlenstoffarmes Geschäft aufbauen, das insbesondere Geothermie sowie die Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS) umfasst.

Die neue Organisation besteht aus fünf Bereichen. Neben den CEO und CFO Bereichen wird es drei Geschäftssegmente geben: Chemicals & Materials, Fuels & Feedstock sowie Energy.



Die Transformation wird durch ein hohes Maß an Innovation und neuen Technologien vorangetrieben, während zugleich der Wert des Life Cycle Management aktueller Technologien maximiert wird. Um diese Fähigkeiten konzernweit zu stärken, wird eine eigene Funktion für Innovation und Technologie unter der Leitung des CEO eingerichtet. Darüber hinaus werden das konzernweite Controlling und Performance- sowie das Nachhaltigkeits-Management im CFO-Bereich gestärkt, um eine effektive strategische und nachhaltige Konzernführung zu forcieren.

Der Bereich Chemicals & Materials wird weiterhin die gesamte Wertschöpfungskette der Chemie abdecken, einschließlich der Verantwortung für die wertschaffende Nutzung der Kreislaufwirtschaft. Dieses Geschäftssegment ist Wachstumsmotor der OMV, die sich zum Ziel gesetzt hat, zu einer führenden Anbieterin von hochwertiger Polyolefinen sowie von erneuerbaren und kreislauforientierten Chemikalien und Materialien zu werden. - Im Bereich des chemischen Recyclings hat die OMV vor kurzem einen weiteren großen Schritt getätigt und mit einem Partner eine Absichtserklärung über eine beiderseitig exklusive Zusammenarbeit zur weltweiten kommerziellen Lizenzierung der OMV eigenen ReOil-Technologie unterzeichnet.

Der Fuels & Feedstock Bereich fasst die bisher getrennten Vorstandsressorts Refining und Marketing & Trading zusammen. Dieser Bereich ist nun für den Raffineriebetrieb, die Logistik, das Handelsgeschäft und das gesamte Tankstellennetz verantwortlich. Dieser Geschäftsbereich unterstützt die Transformation, indem er die Raffinerien in Richtung Produktion nachhaltiger Kraftstoffe und Rohstoffe für die chemische Industrie umgestaltet. Zudem wird ein Netz an Ladestationen für Elektrofahrzeuge aufgebaut, um eine führende Position in den CEE-Märkten einzunehmen. - Die Produktion von nachhaltigen Treibstoffen hat bereits begonnen und wird bis 2030 deutlich ausgebaut. Die OMV ist bereits Partnerschaften mit vier großen europäischen Fluglinien für die Lieferung von nachhaltigem Flugkraftstoff eingegangen.



Der Geschäftsbereich Energie wird neben dem traditionellen Explorations- und Produktionsgeschäft auch den gesamten Gasbereich umfassen. Neu hinzugekommen ist das Low-Carbon-Geschäft. Die OMV wird in diesem Bereich ihre Ressourcen und ihr Know-how einsetzen, um Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf Geothermie und CCS liegt. - Erst kürzlich konnte die OMV einen Förder- und Injektionstest zur Analyse des geothermischen Potenzials im Wiener Becken mit vielversprechenden ersten Ergebnissen abschließen.



OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 36 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.400 im Jahr 2021 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.



Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien, Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar (mit TotalEnergies, in den USA) - liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Refining & Marketing produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Zu den Aktivitäten gehört zudem Gas & Power Osteuropa, wo sie auch ein Gaskraftwerk in Rumänien betreibt. Im Geschäftsbereich Exploration & Production exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2021, inklusive der Produktion eines Joint Ventures in Russland, bei 486.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas (~60%). Ab dem 1. März 2022 werden die russischen Unternehmen nicht mehr konsolidiert. Zu den Aktivitäten gehört Gas Marketing Westeuropa, wo sie auch Gasspeicher in Österreich und Deutschland betreibt.



Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.



