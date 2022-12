DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: 2G Energy - Mittelfristig stimmt die Perspektive

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main (pta/01.12.2022/10:30) - 01.12.2022 - Im münsterländischen Heek befindet sich die Zentrale des international aufgestellten Herstellers von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Die entwickelten, produzierten und installierten sowie digital in die Netze integrierten Blockheizkraftwerke (BHKW) bieten umfassende Lösungen im wachsenden Markt der KWK-Anlagen. Über die derzeitige Situation in den Energiemärkten, das Potenzial in den internationalen Märkten und das geplante Wachstum sprachen wir mit Finanzvorstand Friedrich Pehle.

2G Energy sei zwar nicht mehr der einzige Anbieter, der einen stationären Motor mit Wasserstoff betreiben kann, so CFO Friedrich Pehle im Interview mit dem Nebenwerte-Journal. Aber es gäbe kein anderes Unternehmen, das diese Technik in der regulären Preisliste führe, und zwar nicht nur als ein exotisches Sondermodell, sondern als eine ganze Produktfamilie. Deshalb sei die Lösung aus Heek auch weltweit die einzige, die bereits eine nennenswerte Anzahl von 100%-H2 BHKW - Stand Ende Oktober sind 20 Anlagen in Betrieb - habe. Sämtliche neuen LNG-Terminals werden wasserstofftauglich sein; die KfW legt zwei Fördertöpfe für grünen Wasserstoff mit insgesamt EUR 550 Mio. auf. "Es wird nicht mehr 10 oder 15 Jahre dauern, bis Wasserstoff in der Fläche kommerziell genutzt wird, sondern vermutlich werden wir schon in drei bis fünf Jahren sehen, dass Wasserstoff die Show-Case-Bühne verlässt und tatsächlich skalierbar zum Geldverdienen genutzt wird. Unser technologischer Vorsprung wird sich also bald auszahlen", so Pehle. 2G erwartet, am Standort Heek im Jahr 2024 an eine öffentliche Wasserstoff-Pipeline angeschlossen zu sein.

Als einer der wenigen Wasserstoff-Werte bietet 2G für seine Kunden somit die realistische Brücke in die neue Welt. Aktionäre profitieren von soliden Ergebnissen, gesundem Cashflow, verbunden mit sehr berechtigten Fantasien, die ein Wasserstoff-Wert nun einmal zu Recht mit sich bringt. Angesichts der aus unserer Sicht positiven Perspektiven sollte der Kurs aus fundamentaler Sicht dem profitablen Wachstum des Unternehmens folgen.

* * *

Der ausführliche Bericht über die 2G Energy AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Dezember-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

* * *

Über das Nebenwerte Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Stern Tel.: +49 89 43571171 E-Mail: carsten.stern@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 04:30 ET (09:30 GMT)