Der DAX hat den Schwung der Wall Street am Donnerstag zunächst mitgenommen. Allerdings wurden die Gewinne im Anschluss an die ermutigende Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Handelsverlauf schnell weitgehend abgegeben. Der Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung lässt damit noch auf sich warten.Powell hatte am Mittwoch erklärt, dass die Zeit der großen Zinsanhebungen vorbei sein könnte. Da ein kleinerer Schritt um 0,5 Prozentpunkte allerdings bereits eingepreist war, brachten die Wort von Powell ...

