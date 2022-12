Prognose erhöht - für die ABO Wind AG entwickelt sich das Geschäftsjahr 2022 besser als bislang erwartet. Nach aktuellem Stand erwartet das Wiesbadener Erneuerbare Energie-Unternehmen ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von annähernd 17 Millionen Euro. Prognostiziert war bislang, mindestens das Jahresergebnis des Vorjahres in Höhe von 13,8 Millionen Euro zu erreichen. Auch für das Folgejahr erwartet ABO Wind eine weitere deutliche Ergebnisverbesserung, so wird der Nettogewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...