HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Zeiten seien für den Außenwerbe-Spezialisten herausfordernd und dies bleibe auch erst einmal so, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Eigenkapitalform in Frankfurt. Positive Treiber für die erste Jahreshälfte 2023 seien nicht erkennbar. Gleichwohl sehe die Aktie unterbewertet aus./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 08:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2022 / 08:24 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991

