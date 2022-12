Einen echten Frühstart legt heute Powercell auf das Parkett. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund drei Prozent im Plus. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund zwei Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 11,98 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Powercell.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...