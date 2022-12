Die Slowakei bereitet drei neue Förderprogramme für die großflächige Errichtung von Ladeinfrastruktur im Land vor. Insgesamt fließen 46 Millionen Euro in den Aufbau eines nationalen HPC-Ladenetzes und in die Installation von Ladegeräten in Kommunen sowie bei Unternehmen. Das geht aus einer uns vorliegenden Pressenotiz des slowakischen Elektrofahrzeugverbands SEVA hervor. Das mit einem Budget von 30 ...

