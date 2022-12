EQS-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Vorläufiges Ergebnis

Konzernumsatz ca. € 15,5 Mio. (ca. +2,1%) // Konzern-Auftragseingang ca. € 13,2 Mio. // Konzern-Auftragsbestand ca. € 14,6 Mio. // positiver Ausblick bestätigt Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von ca. € 15,5 Mio. erreicht. Damit hat die CeoTronics AG den Vorjahreswert von € 15,2 Mio. um ca. 2,1% übertroffen und erneut einen neuen Halbjahresrekord erzielt. Der Auftragseingang nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 beläuft sich auf ca. € 13,2 Mio. und liegt damit ca. 12,8% unter dem Niveau des Vorjahres. Der konsolidierte Auftragsbestand zum 30. November 2022 reduzierte sich planmäßig um ca. 14,9% auf ein immer noch hohes Niveau von ca. € 14,6 Mio. Die Vorjahresvergleichswerte wurden durch den Eingang eines Großauftrags in Höhe von € 3,2 Mio. am 29.11.2021 beeinflusst. Endgültige und detaillierte Halbjahreszahlen werden nach Feststellung, voraussichtlich am 27. Januar 2022, mit dem Halbjahresfinanzbericht 2022/2023 veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt ist auch eine genauere Einschätzung hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisprognose zum 31. Mai 2023 möglich. "Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres zufrieden. Gerade auch im Hinblick auf die dramatischen Verwerfungen am Beschaffungsmarkt - nicht nur für elektronische Komponenten. Sofern alle Lieferterminzusagen unserer Zulieferer eingehalten und die prognostizierten Mengen rechtzeitig eingehen werden, können wir heute davon ausgehen, dass wir unsere Umsatz- und Ergebnisziele für das gesamte Geschäftsjahr 2022/2023 erreichen können." teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.

