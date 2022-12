LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 193 auf 180 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "einmal mehr gemischten Quartal" des Softwarekonzerns. Damit werde die pessimistische Anlegerstimmung so schnell wohl nicht besser. Einen positiven Aspekt sieht er aber in einer besseren Entwicklung der Profitabilität. Die günstige Bewertung sollte die Papiere nach unten absichern, so der Experte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 04:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

