New York (www.anleihencheck.de) - Wir sehen am Donnerstag durchweg grünes Blinken, wobei die Stimmung von positiven Signalen zu den Zinserhöhungen der FED und Chinas Covid-Reaktion gestützt wird, so Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA.Man könnte zwar argumentieren, dass Jerome Powells Kommentare vom Mittwoch relativ ausgewogen gewesen seien - eine langsamere Straffung jetzt, aber längerfristig hohe Zinssätze - aber das letzte Jahr habe gezeigt, dass es unglaublich schwierig sei, den Inflationspfad auch nur für einen kurzen Zeitraum im Voraus zu bestimmen. Zu wissen, was die FED als nächstes zu tun gedenke, sei viel wertvoller als das, was sie in 6-12 Monaten zu tun gedenke. ...

