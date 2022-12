Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitätsdaten aus China für Oktober fielen in der Mehrzahl etwas schwächer aus als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Die Einzelhandelsumsätze seien im Oktober gesunken und auch die Daten zur Industrieproduktion und zu Sachanlageninvestitionen hätten die Erwartungen nicht getroffen. Rückläufige Frühindikatoren, wie beispielsweise Verkaufszahlen von Wohnimmobilien und Autos sowie Mobilitätsdaten würden auf eine weiterhin schleppende Erholung in der ersten Novemberhälfte hindeuten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...