Köln (www.anleihencheck.de) - Eine der am Kapitalmarkt derzeit meistdiskutierten Fragestellungen ist, ob der Höhepunkt des Zinsanstiegszyklus bereits hinter uns liegt, was potenziell für Erleichterung an den Anleihe-, Aktien- und Immobilienmärkten sorgen sollte, so die Experten von SALytic Invest.Denn bis zu ihren Höchstständen Mitte Oktober hätten die Zinsen der deutschen, europäischen sowie US-amerikanischen Staatsanleihen seit Jahresanfang um etwa 2,5 Prozentpunkte zugelegt. Unternehmensanleihen hätten zusätzlich eine starke Ausweitung der Risikoaufschläge verzeichnet, sodass dort in der Summe häufig ein Zinsanstieg von 3,5 bis 4,5 Prozentpunkten zu beobachten gewesen sei. Seitdem sei sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks eine Beruhigung eingetreten mit einem Rückgang der Zehn-Jahres-Zinssätze um jeweils etwa einen halben Prozentpunkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...