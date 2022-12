Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel drehten die Notierungen bis zum Mittag in die Gewinnzone und knüpften an die vergangenen Handelstage an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 87,38 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 80,94 Dollar.Damit legten die Ölpreise bereits den vierten Handelstag in Folge zu. Seit Beginn ...

