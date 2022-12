Der direkte Wiederaufstieg des SV Werder Bremen brachte parallel den direkten Dreh ins Plus bei den Geschäftszahlen in der Saison 2021/22. Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern hat nach zwei pandemiebedingten Verlustjahren trotz der Teilnahme am Spielbetrieb der 2ten Bundesliga und weiter bestehenden pandemiebedingten Einschränkungen das zum 30.06.2022 beendete Geschäftsjahr mit einem Konzernjahresüberschuss ...

