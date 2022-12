Wie GlobalTrade Corporation (GTC) heute bekannt gegeben hat, wurde das Unternehmen von Komgo mit Hauptsitz in der Schweiz übernommen. Gemeinsam bieten Komgo und GTC über 120 multinationalen Kunden und deren mehr als 11.000 Tochtergesellschaften Digitalisierungslösungen für die Handelsfinanzierung an und verbinden sie mit ihren Finanzinstituten und Handelsdienstleistern auf globaler Basis.

"Gemeinsam werden Komgo und GTC die größte Abdeckung sowie das größte Volumen für unsere Unternehmens- und Bankkunden bieten. Wir kombinieren die Rohstoffexpertise von Komgo mit der Branchenexpertise von GTC und konsolidieren damit den Markt für digitale Handelsdienstleistungen. Die Handelsfinanzierung bewegt sich auf einen digitalen Unterbau zu, und wir sind stolz darauf, bei diesem Übergang eine Vorreiterrolle zu spielen," so Souleïma Baddi, CEO von Komgo.

"Die Branche hat auf diese Konsolidierung gewartet", sagte der Vorstandsvorsitzende von GTC, Jacob Katsman. "Gemeinsam mit Komgo können wir nun Unternehmen mit all ihren Finanzinstituten für die Handelsfinanzierung verbinden, unabhängig davon, welches Back-Office-System sie verwenden. Die von beiden Unternehmen angebotenen Lösungen ergänzen sich und decken das gesamte Spektrum der im internationalen Handel verwendeten Zahlungsinstrumente ab, angefangen von der Erkennung betrügerischer Rechnungen bis hin zur Automatisierung und Verwaltung von Akkreditiven, Bankgarantien und Dokumenteninkasso all dies eingebunden in einem Handelsfinanzierungsmarktplatz."

Über Komgo

Komgo ist ein Softwareentwicklungs- und Technologiedienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das Probleme in der Handelsfinanzierungsbranche löst. Unsere eleganten digitalen Lösungen verändern interne Arbeitsabläufe und die Beziehungen zwischen Importeuren, Exporteuren, Banken und allen Stakeholdern, die dazwischen liegen. Unser globaler Kundenstamm befindet sich im Besitz der führenden Banken und Unternehmen der Branche und wird von Niederlassungen in Seoul, Singapur, Genf, London, New York und Houston betreut.

Über GlobalTrade Corporation

GlobalTrade Corporation (GTC) ist ein Pionier im Bereich der Multi-Bank-Handelsfinanzierungslösungen für Unternehmen. Das Unternehmen ist weiterhin führend in der Branche, indem es Ökosysteme entwickelt, die darauf abzielen, alle Phasen einer Handelsfinanzierungstransaktion zu digitalisieren und alle Transaktionsparteien zu vernetzen. Die neueste Version der Cloud-Lösungen des Unternehmens umfasst Funktionen für den Aufbau und die Verwaltung von Beziehungen zu Finanzinstituten, die Preisgestaltung von Handelsfinanzierungsinstrumenten, deren Ausgabe und Beratung, Ereignisse nach der Ausgabe, die Verwaltung elektronischer Dokumente sowie die Risikobeteiligung. Da die Handelsfinanzierung eng mit anderen Bereichen innerhalb und außerhalb eines Unternehmens verbunden ist, unterstützt GTC mehrere Schnittstellen und Formate für die gemeinsame Nutzung von Informationen mit anderen internen Unternehmenssystemen wie ERP, Finanzberichterstattung, Cash Management und Zahlungen, Benutzerverwaltung sowie externe Plattformen für die Verbindung mit Banken und Logistikanbietern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.globaltradecorp.com.

