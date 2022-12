Jerome Powell spricht aus, was viele Börsianer bereits vermuteten: Die Fed könnte "schon im Dezember" den Fuß vom Zins-Gas nehmen, kündigte er am Mittwoch-Abend in einer Rede an. Die US-Zinsen werden wohl nur noch um 50 Basispunkte steigen statt wie zuletzt mehrmals um 75 Basispunkte. Das sorgt vor allem bei den zinssensiblen Technologie- und Chip-Aktien wie Infineon für Auftrieb. Fed-Chef Jerome Powell hat die Perspektive kleinerer Zinsschritte ...

