Die US-Notenbank Fed hat ankündigt die Höhe der Zinsschritte reduzieren zu wollen. Daraufhin hat die Dollar-Stärke abgenommen, weshalb es mittlerweile nicht mehr allzu schlecht für Gold aussieht. Dieser Meinung ist auch die Bank of Amerika, welche den Preis pro Unze 2023 bei 2.000 Dollar und 2024 sogar noch höher sieht. Laut den offiziellen Prognosen der Bank of America hat Gold jedoch immer noch einen soliden Weg zu 2.000 $ bis zum Ende des Jahres vor sich. In einer Webinar-Präsentation am Mittwoch ...

