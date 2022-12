Der DAX rutschte am heutigen Donnerstag im frühen Handel direkt ab und erreichte im bisherigen Tagestief 14.423 Punkte. In der Folge konnte sich der DAX aber schnell wieder fangen und erneut bis über 14.500 Punkte ansteigen. Aktuell zeigt sich der DAX im Bereich von 14.520 Punkten höher. An der Lage hat sich wenig geändert. Für das große Bild ist weiterhin lediglich die weitere Kursentwicklung am Fibonacci-Fächer im Monatschart wesentlich, der für ...

