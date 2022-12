"Trendwende - das Schlimmste liegt hinter uns", titelte DER AKTIONÄR in Ausgabe 39 Ende September und hatte Recht, denn im vierten Quartal haben die Bullen das Sagen an der Börse. Seit Anfang Oktober liegt der DAX 19 Prozent im Plus, der Dow Jones hat 19,6 Prozent zugelegt, der S&P 500 12,2 Prozent und der Nasdaq 100 7,2 Prozent. Einige Aktien sind noch viel deutlicher gestiegen - Moderna zum Beispiel ist um 50 Prozent gestiegen und ist damit mit Abstand bester Wert im Nasdaq 100.19 Prozent ...

