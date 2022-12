Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

Kompaktes batteriespeicherbasiertes "All-in-One"-System mit bis zu 300 kW Ladeleistung

Zwei integrierte Ladepunkte samt Ladeelektronik und Batteriespeicher bieten Ultraschnellladen in Verbindung mit Energiespeicherung als dezentrale Energieplattform.

Einfache, schnelle Installation und Anschluss an vorhandene Stromanschlüsse, ganz ohne Ausbau bestehender Netze.

Optionale 75 Zoll große Monitore als attraktive Werbefläche NÜRTINGEN, Deutschland - 01.Dezember 2022 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE) stellt mit dem ChargePost eine der kompaktesten batteriebasierten Ladelösungen vor, die mit ultraschnellem Laden die öffentliche Netzinfrastruktur ohne zusätzlichen Netzausbau auf geringster Fläche massiv unterstützen kann. Das revolutionäre System bietet auf weniger als zwei Quadratmetern Grundfläche Laden auf ganz neuem Level: zwei Ladepunkte zum ultraschnellen Aufladen von E-Fahrzeugen - in wenigen Minuten auf 100 Kilometer Reichweite - bei einer DC-Leistung von bis zu 300 kW für ein Fahrzeug und mit 150 kW bei zwei gleichzeitig genutzten Ladepunkten, zwischen 144 und 201 kWh Batteriekapazität und optional bis zu zwei 75 Zoll große Werbedisplays über die gesamte Höhe auf den Außenflächen. Thomas Speidel, CEO ADS-TEC Energy, erklärt: "Mit unserem ChargePost können wir ein neues Level an Innovation in der kompaktesten Verbindung von höchster Ladeleistung und maximaler Größe von Werbedisplays bei batteriegespeicherten "All-in-One"-Ladelösungen anbieten, was einen besonderen Fortschritt für das Ultra-Schnellladen in Innenstädten und überall dort bedeutet, wo keine geeigneten Stromanschlüsse für leistungsstarkes Laden vorhanden sind. Damit wollen wir einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau der Ladeinfrastruktur leisten und die Energiewende aktiv mit vorantreiben." Der ChargePost ist in Deutschland und Europa ab sofort bestellbar und soll zukünftig auch in den USA erhältlich sein. ChargePost - Energiespeicher, Schnellladesäule und Werbeplattform in Einem. Foto: ADS-TEC Energy

ChargePost - Energiespeicher, Schnellladesäule und Werbeplattform in Einem Der neue ChargePost kombiniert batteriegespeicherte und geboosterte Ladeleistung an zwei Ladepunkten, inklusive Leistungselektronik und Klimatisierung, in einem extrem leistungsfähigen, kompakten und geräuscharmen "All-in-One"-System. Mit einfachem, schnellem Aufbau per Gabelstapler kann es ebenerdig "Plug & Play" direkt an das vorhandene, leistungsbeschränkte Niederspannungsnetz angebunden werden. Das Laden von Elektrofahrzeugen wird mit dem ChargePost fast überall möglich, insbesondere in Innenstädten und ländlichen Gebieten: An Tankstellen, wo oft keine leistungsstarken Netze vorhanden sind, auf Betriebshöfen von Transport- und Logistik-Unternehmen oder bei Flottenbetreibern, deren Fahrzeuge im Mehrschichtbetrieb fahren und schnell laden müssen. Büro- und Geschäftsgebäude mit Besucherverkehr können damit einen attraktiven Service bieten, genauso Autohändler, die E-Fahrzeuge mit Probefahrten, Service und Wartung anbieten. In großen Wohngebäuden oder Quartieren ist der ChargePost eine echte und zukunftssichere Alternative zu konventionellen AC-Wallboxen, welche nicht in ausreichender Zahl überall installiert werden können. ChargePost hingegen bietet maximale Flexibilität für ein spontanes und rasches Laden mehrerer Fahrzeuge hintereinander. Die konfigurierbare Batteriekapazität von ChargePost liegt zwischen 144 und 201 kW/h. Das integrierte Ladekabel mit ungekühltem CCS1-/CCS2-Stecker hat eine Länge von mindestens drei Metern. Das 10-Zoll-Touchscreen-Interface ist besonders nutzerfreundlich und enthält ein einfach zu bedienendes Bezahlterminal. Damit ist das System als öffentliche Ladestation zukunftsfähig ausgestattet. Es ist zudem extrem wartungsfreundlich durch leichten Zugang zu modular aufgebauten Funktionsaggregaten wie Batterieelementen, Kühlung und Monitoren. Batteriemodule können bei Bedarf einzeln getauscht werden und eine intelligente Steuerung optimiert das System auf Idealbetrieb. Das erhöht die Langlebigkeit und macht das System besonders effizient. Die optional angebotenen ein beziehungsweise zwei 75 Zoll großen Displays auf den Seitenflächen des ChargePost bieten eine High-End-Werbefläche in HD-/ 4K-Bild-/Video-Qualität, über die Betreiber zusätzliche Einnahmen generieren können. Als aufmerksamkeitsstarke, visuelle Attraktoren können die Displays Innenstädte aufwerten, denn sie sind eine beeindruckende Leinwand für eine Vielzahl möglicher kundenspezifischer Bild- und Video-Botschaften: Die Betreiber selbst - etwa Tankstellen, Restaurants oder Geschäfte - können dort inserieren und beispielsweise wechselnde Tagesangebote, Specials und Rabattaktionen anbieten, Modegeschäfte können neue Kollektionen zeigen und Tankstellen auf ihre Snack-Karte hinweisen. Das System ermöglicht die zusätzliche Integration einer Kamera zur Bewegungserkennung oder für Videoaufzeichnungen und damit einen energieeffizienten, sicheren Betrieb. Mit diesen Features bietet der ChargePost sowohl das Laden von elektrischen Fahrzeugen als auch das Schalten von Werbung. Gleichzeitig dient das integrierte Batteriesystem als Energieplattform: In Verbindung mit einer PV-Anlage kann günstiger Eigenstrom zum Laden der E-Fahrzeuge genutzt oder für Netzdienstleistungen verwendet werden. Die Möglichkeit, gespeicherte Energie auch bidirektional wieder in das Netz zurückzuführen, ist voraussichtlich ab dem ersten Halbjahr 2023 möglich und eröffnet für Betreiber ganz neue Geschäftsmodelle. ChargePost unterstützt E-Mobilität durch flexiblen Einsatz an vielen Standorten ohne Netzausbau



Laut EU-Richtlinien müssen im Jahr 2030 voraussichtlich rund 43 Millionen elektrisch angetriebene Pkw und vier Millionen leichte Nutzfahrzeuge auf den Straßen Europas fahren und diese benötigen die entsprechende Ladeinfrastruktur: Etwa 7,5 Millionen öffentliche Ladeplätze müssten geschaffen und damit durchschnittlich 14.000 Ladesäulen pro Woche installiert werden. Der Einsatz von batteriegepufferten Ultra-Schnellladesäulen wie sie ADS-TEC Energy mit den Produkten ChargePost und ChargeBox für Innenstädte und ländliche Gebiete anbietet, also überall dort, wo ein Ausbau der Netzinfrastruktur nur bedingt möglich ist, hilft auf nachhaltige Weise, die nötige Gesamtzahl der Ladesäulen zu reduzieren, da aufgrund der hohen Leistung deutlich mehr Fahrzeuge in kürzerer Zeit geladen werden können. Aufgrund dieser besonderen Leistungsfähigkeit und Effizienz bei minimaler Baugröße wurde die Ladetechnik von ADS-TEC Energy 2022 für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten nominiert und in dessen "Kreis der Besten" erhoben. Mehr Informationen zu ChargePost: https://adstec-energy.com/de/produkte-und-loesungen/chargepost



Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: www.adstec-energy.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für das Jahr 2022, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer verstärkten Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen des Klimawandels; die Auswirkungen des Klimawandels; die Auswirkungen des Klimawandels USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 28. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Kontakt: Für ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States: Stephannie Depa

Breakaway Communications sdepa@breakawaycom.com +1 530-864-0136

